Varetektsfengsla i fire nye uker

En mann fra Romsdal i 30-årene er varetektsfengsla i fire nye uker, sikta for voldtekt av to jenter på 9 og 11 år.

Ifølge siktelsen har han forgrepet seg på dem gjentatte ganger, og det var en stund også mistanke om at flere andre kunne være utsatt for det samme.

Etterforskningen mot mannen er nå i en avslutningsfase, og retten mener det er grunnlag for å fortsatte holde ham i varetekt.