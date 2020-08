Varebil kom over i feil felt

Årsaka til trafikkuhellet ved Engesetdalsvatnet i Ålesund måndag ettermiddag skal ifølgje opplysningar politiet har fått på staden vere at varebilen kom over i feil køyrefelt og køyrde inn i ein lastebil. NRK melde først at det ifølgje Møre og Romsdal 110-sentral var lastebilen som køyrde inn i sida på varebilen.