Vann NM i elektrikarfaget

Jørgen Andreas Mo frå Tussa Installasjon avdeling Ørsta har blitt noregsmeister under NM for elektrikarar i Lillestrøm. Konkurransen har gått over tre dagar og Møre og Romsdal hadde tre av seks kandidatar i finalen. Artem Søreng frå GK Inneklima Kristiansund AS gjorde også ein god jobb under NM i kulde- og varmepumpemontørfaget, noko som resulterte i ei sølvmedalje.