Vald og trugslar med kniv

Ein mann i 30-års alderen er arrestert i Ålesund etter at han seint i natt utøvde vald mot sambuaren, og truga henne med kniv. Kvinna blei køyrt til legevakta i ambulanse, og operasjonsleiar Per Åge Ferstad hos politiet opplyser at kvinna ikkje er alvorleg skadd. Politiet skal forsøke å avhøyre mannen i løpet av dagen.