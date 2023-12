Utsetting av Helseplattforma kan koste 600 millionar kroner

Helseplattforma er innført ved St. Olavs, og skal etter planen også innførast i Helse Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, men mange alvorlege feil ved systemet har ført til stor skepsis mot å ta det i bruk.

Styret i Helse Møre og Romsdal skal torsdag ta stilling til om dei skal utsette innføringa på grunn av omsyn til pasientsikkerheit og forsvarleg drift.

Helse Midt-Noreg publiserte onsdag nokre av dokumenta som blir sendt ut til styremøtet i helseføretaket i neste veke.

Der kjem det fram at ei utsetting kan koste 600 millionar kroner, og dei pengane finst ikkje i prosjektet.

Må hente pengar utanfrå

Helse Midt reknar då med ei eventuell utsetting for Helse Møre og Romsdal med to år og Helse Midt-Noreg med eitt år.

«Dersom prosjektet forlenges fra februar 2025 til september 2026, vil man med en estimert «burnrate» på 30 millioner kroner per måned kunne få en ekstra prosjektkostnad på om lag 600 millioner kroner. Eventuelle konsekvenser knyttet til avtalene med Epic og kommuner inngår ikke i estimatet, skriv dei i sakspapira.»

Dei peikar også på at kostnaden tidlegare er blitt dekt innanfor prosjektet si ramme, men at desse pengane no er oppbrukt, og at dei difor må hente pengar frå andre stader i sjukehusdrifta om dei skal finansiere fleire utsettingar no.

Helseplattforma Ekspander/minimer faktaboks Helseplattforma er eit journalsystem som etter planen skal brukast av heile det offentlege helsevesenet i Midt-Noreg.

Datasystemet legg også til rette for samhandling mellom kommunar og sjukehus. Etter kvart er det meininga også å kople på fastlegane i Midt-Noreg.

Prosjektet byggjer på teknologi frå det amerikanske selskapet Epic Systems. Men det er gjennomført eit omfattande arbeid for å legge systemet til rette for norsk helsevesen. Selskapet Helseplattforma AS blei oppretta 1. mars 2019 og er eigd av Helse Midt-Noreg og fleire kommunar.

Ei rekkje ekspertar, både innan informasjonsteknologi, helse og offentleg forvaltning har vore kritisk til val av teknisk løysing for Helseplattforma gjennom store deler av prosessen.

Helseplattforma blei innført i Trondheim kommune i april 2022. Per hausten 2023 bur det store fleirtalet av innbyggarane i regionen i ein kommune som enten har innført Helseplattforma eller bestemt at dei skal innføre løysinga.

I november 2022 blei Helseplattforma innført ved St. Olavs hospital.

Planen var at Helse Møre og Romsdal skulle følge etter i april 2024 og Helse Nord-Trøndelag i november 2024.

Mange problem

St. Olavs hospital i Trondheim tok i bruk det omstridde journalsystemet 12. november i fjor.

Planen var å innføre Helseplattforma ved sjukehusa i Møre og Romsdal i slutten av april 2024.

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel. Foto: Remi Sagen / NRK

Dei tilsette ved sjukehusa i fylket blei svært letta måndag då administrerande direktør Olav Lødemel innstilte på å utsette innføringa av omsyn til pasientsikkerheit og forsvarleg drift.

Maud-Kristine Aga Ljoså er tillitsvald for overlegane ved Ålesund sjukehus. Ho er ein av mange som har stått på for å få utsett innføringa av journalsystemet.

– Eg er først og fremst veldig letta over at det var dette som vart innstillinga, og det var jo heilt i tråd med det legegruppa ønska. Eg er glad for at vi har ei leiing som har tatt desse bekymringane på alvor, sa ho då innstillinga til direktøren var klar.

Det er styret i Helse Midt-Noreg som endeleg avgjer om innføringa blir utsett, på sitt styremøte 12. og 13. desember.