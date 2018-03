Usikkert om det er folk i området

Det er turgåarar på fjellet Bleia, på andre sida av dalen i Viddal i Ørsta, som har meldt frå om at det var utløyst eit større ras sør for Kårdalstindane. Politiet har framleis ikkje fått kartlagt om det er folk i området der raset har gått, seier operasjonsleiar Per Åge Ferstad.