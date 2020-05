Usikkerhet i Avinor

Avinor anslår at det tar mellom tre og fire år før luftfarten er tilbake til et normalt nivå og frykter flere permitteringer og oppsigelser i selskapet. – Vi regner med at flytrafikken blir noe bedre neste år, men vi er nok ikke tilbake til normalen igjen før i 2023 eller 2024, sier administrerende direktør Anders Kirsebom i Avinor Flysikring til E24.