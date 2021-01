Usikker sesong for Molde Elite

Det er knyttet stor usikkerhet til resten av sesongen for Molde Elite. Da håndballaget var friskmeldt etter å ha fått korona inn i troppen i forbindelse med julefeiringa, kom nasjonale retningslinjer som gjorde at alt seriespill ble stoppet i to uker. Flere spillere har også blitt sykmeldt igjen, sier styreleder i Molde Elite, Per Gjerde til NRK. Likevel sier styrelederen at de fortsatt har håp om medalje.