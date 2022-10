260 passasjerer og et mannskap på 70 er onsdag kveld i ferd med å gå om bord igjen på Hurtigruten MS «Nordnorge». En truende telefonoppringing tidligere på ettermiddag resulterte i full alarm hos politiet.

Først klokka 21.21 meldte politiet at situasjonen var avklart og at sperringene ved Hurtigrute-kaia i Ålesund er opphevet.

– Vi har fastslått at trusselen som ble ringt inn er falsk. Vi har ingen grunn til å engste oss for skipet og passasjerenes vel og ve. Vi har hatt en intens etterforskning som gjør at vi kan si at dette ikke er en reell trussel, sier Borge Amdam, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han sier videre at de kjenner innringerens identitet, men vil ikke kommentere dette nærmere.

De første passasjerene på veg tilbake til Hurtigruten onsdag kveld. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ufrivillig opphold i Ålesund

Etter et ufrivillig opphold på et av Ålesunds hoteller, og et måltid, kan over 300 mennesker nå innta skipet på nytt.

Alle måtte gå i land etter at det hadde kommet en telefon til Hurtigruten. Telefonsamtalen ble oppfattet som ubehagelig, i verste fall truende.

– MS «Nordnorge» mottok i 18-19-tiden en anonym telefonsamtale som i verste fall kan oppfattes som en trussel. Vi har ingen indikasjoner på at dette er reelt, men som et føre-var-tiltak kontaktet skipet politiet, sa Martin Henriksen, pressevakt i Hurtigruten Norge til NRK i 20.00-tiden.

Pressevakt Martin Henriksen i Hurtigruten. Foto: Bernt Sønvisen

Mener det er helt trygt

Saken blir etterforsket videre av Møre og Romsdal politidistrikt, men politiet anser det som helt trygt å sende passasjerene tilbake til skipet.

Politiet sier videre at skipet får forlate havnen så fort de er klar for det. Det er uklart hvor lang tid dette vil ta.

Operasjonsleder Borge Amdam tror ikke noen av passasjerene har blitt så skremt at de vil bli igjen i land.

– Det antar jeg, ingen har sagt noe anna. Og grunn til engstelse er det ikke, slår han fast.

Operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Øyvind Sandes / NRK

– S ikkerheten kommer først

Passasjerene som ble evakuert ble samlet på et hotellet Scandic Parken i sentrum av Ålesund.

Passasjer Steffen Sandene sa til NRK at de fikk beskjed om at de måtte gå av skipet på grunn av sikkerhetsmessige grunner.

– Så da gjorde vi det. Vi fikk grundig og god informasjon fra kapteinen og evakueringen gikk rolig for seg. Nå venter vi på at skipet skal bli undersøkt og på å få ny informasjon, sa han.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

MS «Nordnorge» vil trolig bli forsinket.

– For Hurtigruten Norge kommer sikkerheten til gjester og mannskap alltid først, og kapteinen og selskapet bestemte i samråd at gjester og mannskap går i land inntil videre, skrev Henriksen i Hurtigruten da skipet ble evakuert.