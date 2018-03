Trur på Distriktsmedisinsk senter

Tidlegare Høgre-ordførar i Kristiansund, Dagfinn Ripnes, meiner det distriktsmedisinske senteret kan gi like mange arbeidsplassar som dagens sjukehus. Ripnes var ein forkjemper for å behalde lokalsjukehuset. På eit besøk snakka statsminister Erna Solberg varmt for det distriktsmedisinske senteret, og Ripnes meiner det kan få ein like god effekt.