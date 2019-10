Trur på auka satsing og interesse

– Fotballsatsinga og fotballinteressen i Møre og Romsdal blir berre større når også Aalesunds Fotballklubb no er klare for eliteserien igjen. Også breiddefotballen lar seg inspirere, seier dagleg leiar i Sunnmøre fotballkrins, Bjørn Oskar Haukeberg. – Det er god jobbing gjennom lang tid som gjer at fylket skil seg ut med tre lag i eliteserien, seier Haukeberg.