Trur fleire treng redningshjelp

For heilt ferske turgåarar kan nokre fjell- og klatreturar rett og slett vere for vanskelege. Det kan føre til at fleire treng redningshjelp på fjellet i sommar, no når alle skal feriere i heimlandet. Politioverbetjent Vebjørn Bale i Rauma seier dei er førebudde, men han ber folk vere forsiktige.