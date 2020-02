Trua to tilsette med kniv

Ein mann er i Romsdal tingrett dømd til 30 dagar vilkårsbunde fengsel, etter at han skal ha trua to tilsette ved eit psykiatrisk sjukehus. Mannen skal ha retta kniv mot de to tilsette, slik at ein venn av mannen kunne stikke av frå dei sjukehustilsette. Mannen som var under 18 år i da dette skjedde, må som eit førebyggande tiltak også møte i konfliktrådet si ungdomsoppfølging i seks månadar.