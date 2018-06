Tror Rauma har gode muligheter

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) mener Rauma videregående skole har gode forutsetninger for å få en landslinje i Bratt friluftsliv. Skolen har søkt om få landslinje i dette faget, som er noe staten finansierer, og som er åpent for elever fra hele landet. Orten tror det er viktig at skolen får flere bein å stå på. Han vil jobbe for at landslinja kommer i statsbudsjettet for 2019.