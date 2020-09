Tredjeslåtten utsatt med én måned

Mye dårlig vær den siste tida har skapt hodebry for bøndene. Gresset har vært for vått til å bli slått, og tredjeslåtten har blitt utsatt med én måned. Om gresset er for vått lenge blir kvaliteten dårligere, som igjen kan gjøre at fôret til kyrne blir for dårlig. – Skal du produsere melk så må kvaliteten på rundballene være veldig bra. Jo dårligere kvalitet på rundballene, jo mindre melk får man av kyrne, sier bonde Robert Langedijk.