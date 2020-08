Tre par fra Rauma på Hurtigruta

Tre par fra Rauma var om bord i Hurtigruta. To par på turen fra 17. til 24. juli, og et 24. til 31. juli. De er nå i hjemmekarantene, uten symptomer på Covid-19, sier ordfører i Rauma kommune Yvonne Wold. De som var med første turen er i karantene til i morgen, og de som var med andre turen sitter i karantene til 10. august. Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand sier til Åndalsnes Avis at situasjonen ser ut til å være under kontroll, og at han ikke har anbefalt noen å teste seg om de ikke opplever symptomer på Covid-19.