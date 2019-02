Trafo-trøbbel skaper strømbrudd og svekker styring av tunneler

SISTE: Klokka 01:30 melder Mørenett at en del kunder har fått tilbake strømmen. Det er nå 800 abonnenter som ikke har strøm.

Politiet meldte like før klokka 23.20 om et kraftig smell og brann i en trafostasjon i Gåseidnesveien i Ålesund. Da nødetatene kom frem var det ingen åpne flammer å se, men det luktet røyk. Like etterpå oppsto det feil på to andre trafostasjoner. Disse har Mørenett klokka 00:30 foreløpig ikke lokalisert.

– De to andre leter vi etter. Det er en stasjon utover mot Gjøsundet, og en på Ellingsøya, opplyser driftingenør, Øyvind Storeide i Mørenett.

1400 kunder var uten strøm

Feil på tre trafostasjoner samtidig gjør at 1400 kunder sent torsdag kveld mistet strømmen. Det er kunder på Gåseid og Ellingsøy i Ålesund og på Valderøya i Giske som er berørt.

– Slår de ut hverandre?

– Det er nærliggende å tro at vi har hatt en feil som har gjort at vi har fått en spenningsdipp som har slått ut de to andre, sier Storeide.

Mørenett er nå ute med mannskap for å forsøke å koble om nettet og finne de to siste trafostasjonene.

Storeide tør ikke å si hvor lang tid det vil ta å få igjen strømmen. Dersom de finner feilene raskt, og kan koble om, kan mye være gjort på noen timer.

– Men det er vanskelig å si.

Han tror ikke flere trafostasjoner bli utslått, men forklarer at det er spenningsdippene som gjør det, og at det heller ikke kan utelukkes.

Skaper trøbbel for tunnelene i Møre og Romsdal og Trøndelag

En av trafostasjonene skaper også problemer for Veitrafikksentralen. De mangler nå kommunikasjon med tunnelene som er berørt av feilen i en av nettstasjonene. Det betyr at de ikke har den oversikten de har til vanlig.

– Jeg har ikke oversikt over hvor mange tunneler dette er, men det gjelder ganske mange i hele fylket og Trøndelag, sier trafikkoperatør Pål Olufsen. Veitrafikksentralen har en varslingsmatrise og en handlingsplan for slike situasjoner og de setter derfor inn manuelle tiltak i de spesielt utsatte tunnelene, som undersjøiske tunneler. De vil nå sende ut entreprenører for å patruljere i disse tunnelene.

Et av problemene de har er at de nå ikke kan stenge tunnelene fra sentralen, men fordi tunnelene er tildels autonome kan de stenge seg selv hvis de oppdager for eksempel forhøyet gassverdier eller brann.

– I tillegg så mottar vi telefoner fra nødstasjonene i tunnelen, forsikrer Olufsen.