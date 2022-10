Trafikkulukke i Sula

Det har skjedd ei trafikkulukke på E39 på Veibust i Sula. To personbilar er involvert. Politiet melder at det tilsynlelatande ikkje har blitt alvorleg personskade. Naudetatane er på veg. Trafikken står stille og trafikkantane må rekne med at det blir kø i området.