Trafikkontroller i Romsdal/Nordmøre

Politiet har holdt trafikkontroller i Romsdal og Nordmøre i dag. På riksvei 70 ved Stortua, Kristiansund fikk ni sjåfører muntlig pålegg for lys, bruk av mobil og for ikke bruk av belte. På Averøy ved Kårvåg ble det skrevet ut 8 forenkla forelegg for fart og to for bruk av mobil. I Frænavegen i Molde ble en anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, en fikk forenkla forelegg for bruk av mobil og fire sjåfører fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte. På Farstad i Fræna ble det gitt 10 forenkla forelegg, og en er anmeldt etter å ha kjørt 122 km/t i 70 sone.