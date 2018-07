Tørke byr på utfordringar

Den tørre sommaren i Sør-Noreg har skapt den største fôrkrisa i landbruket på mange tiår. Fleire bønder ser no på slakting av dyr som einaste løysing. Her i fylket er blant anna Surnadal eit av områda som slit med å produsere nok fôr, og ein bonde fortel at han må slakte nokre oksar nettopp på grunn av dette. Sauebonde Solmund Solstad i Øvre Surnadal fortel at tørken i stor grad påverkar gjenveksten.