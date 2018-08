Tok lydopptak

Den fornærmede kvinnen i voldtektssaken mot en MFK-spiller forklarer seg i Romsdal tingrett i formiddag. Hun husker veldig lite av det som skjedde under byturen i Molde etter inntak av alkohol på et utested. Kvinnen fortalte at hun sovnet på nachspielet, men våknet og forstod at noen lå over henne uten at hun visste hvem det var. Kvinnen klarte deretter å gjøre lydopptak med mobilen og dette vil senere bli avspilt i retten.