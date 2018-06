To tyskere hentet med helikopter

Et Sea-King redningshelikopter måtte tirsdag ettermiddag hente to tyske turister som hadde gått tomme for krefter ved Dyrstolan i Surnadal mellom Grybakksætra og Hardbakkhytta på Kystruta. Korpsleder Richard Halgunset i Rindal Røde Kors Hjelpekorps sier til Tidens Krav (krever innlogging) at de to var preget av vind og regn og ringte etter hjelp fordi de vurderte at de ikke ville klare å ta vare på seg selv.