To sunnmøringer ut av NRK-styret

Kulturdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer i NRK for perioden frem til generalforsamling i 2020. Endringene innebærer at de to sunnmøringene Gunvor Ulstein og Audhild Gregoriusdotter Rotevatn går ut av styret, melder departementet.