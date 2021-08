Tips til småbarnsforeldre: Slik kan du servere pinneis på fjelltur

De fleste barn synes at en is passer til enhver anledning. Men det er langt ifra alle foreldre som vet at de også på fjelltur kan ha en is for hånden når trøtte små turgåere trenger en «vitamininnsprøytning».

For med en termos er dette fullt mulig.

Se hvordan man enkelt kan ta med is i termos i videoen under.

Fløteis klarte seg bra i vårt forsøk i tre timer, men bør ikke ligge lenger enn det. Saftisen var fortsatt steinhard og kunne sikkert klart seg enda lenger. Du trenger javascript for å se video. Fløteis klarte seg bra i vårt forsøk i tre timer, men bør ikke ligge lenger enn det. Saftisen var fortsatt steinhard og kunne sikkert klart seg enda lenger.

Benedicte Øygard har tre små barn, men dette tipset var helt nytt for henne.

– Veldig smart. Dette skal testes ut, sier hun.

Benedicte Øygard skal servere sine tre barn is fra termos. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Gode tips ble til bok

Det fins mange gode tips der ute for å gjøre hverdagen både enklere og koseligere for travle småbarnsforeldre.

Da Christine Møen Wisløff var i mammapermisjon hadde hun en lang liste på mobilen med gode tips hun benyttet seg av. Noen hadde hun funnet på selv, og mange hadde hun hentet fra internett. Lista vokste, og da hun var i permisjon med barn nummer to var lista blitt veldig lang.

– Jeg tenkte at alle småbarnsforeldre trenger vel egentlig disse tipsene, sier Wisløff.

Christine Møen Wisløff er politiadvokat i Bergen. Da hun var i mammaperm med nummer to oppdaget hun behovet for en bok med tips og triks til småbarnslivet. Foto: Enklere Småbarnsliv/Frisk forlag

Lista ble derfor til boken «Enklere Småbarnsliv», og det har ikke manglet på respons.

– Hæ, hvorfor har jeg ikke visst om dette før, er en vanlig gjenganger blant tilbakemeldingene hun får.

Når kunsten tar over huset

Et av tipsene hun selv har hatt god nytte av er håndtering av kunst som barna lager. Foreldre til barnehagebarn vet at det i perioder kommer kunstverk hjem daglig. Alt fra dorull-nisser til småstein dyppet i maling kan fylle meter etter meter med oppbevaringsplass hvis man tar vare på alt.

Wisløff tar heller bilder og samler kunstverkene i en fotobok.

Ved å ta bilder av kunsten og lage enten en fotobok eller plakater av flere kunstverk samlet, blir kunsten ivaretatt på en mer plasseffektiv måte. Foto: Enklere Småbarnsliv/Frisk forlag

– Da har du det, det er tilgjengelig, man kan se utviklingen på kunsten fra de var små og fremover, og det kan også være en perfekt gave til besteforeldre som har alt, sier Wisløff.

– Vi sparer selvsagt på de fineste originalene, men vi drukner ikke i allslags greier, ler hun.

Ergometersykkel på stua

Det kan også være tungt å mobilisere krefter for å komme seg ut hver bidige regnværsdag. Men barna trenger å brenne av energi og få bevegd seg. Da kan det være greit om Minis sykkel kan benyttes innendørs.

Her kan poden sykle i vei og få beveget seg – også innendørs. Foto: Enklere Småbarnsliv/Frisk forlag

Kanelboller på stormkjøkken

Hvis hele familien likevel har godt av å komme seg ut kan et enkelt grep gjøre turen enda bedre for både store og små. Nybakte kanelsnurrer på stormkjøkken trenger ikke å ta lang tid å lage.

– Dette kan man gjøre veldig enkelt. Man kan kjøpe en ferdig pizzabunn, og så kan man lage en miks hjemme av smør, kanel og sukker.

Etter man kommer ut på tur ruller man bare ut pizzadeigen. Den ligger allerede på et bakepapir. Der smører man på miksen av smør, sukker og kanel, før man ruller, skjærer det i biter, og steker det på stormkjøkkenet med litt smør. Foto: Enklere småbarnsliv/Frisk forlag

– Det er helt genialt og veldig deilig å få seg noe varmt ute på tur. Og så smaker det veldig godt, sier Wisløff.

Klistremerker i skoene

Det kan også sette tålmodigheten på prøve når barna skal lære seg å kle på seg selv. Ikke minst kan det bli vanskelig å holde tidsskjemaet slik at alle kommer seg på barnehage, skole og jobb i tide. Klistremerketrikset gjør det enklere for barna å se selv hvilken sko som skal på hvilken fot.

Trikset fungerer best med et stort klistremerke. Foto: Enklere Småbarnsliv/Frisk forlag

Bursdagskake på fem minutter

Barnebursdag trenger heller ikke å bli en kilde til stress.

– Det var ei som sendte meg melding og sa at jeg hadde reddet bursdagen til toåringen, forteller Wisløff.

Familien hadde sykdom i hus og måtte hive seg rundt for å få gjennomført. Da brukte de tipsene fra boken om hvordan man lager til bursdagsfest på én time.

Der foreslår forfatteren blant annet å ta en vanlig toliters is og gjøre den om til en bursdagskake.

Ved å snu en to-litervis opp ned og pynte med strøssel kan man imponere på få minutter. Foto: Enklere småbarnsliv/Frisk forlag

Trenger man pynt i en fei kan juletrelysene brukes året rundt.

Senk skuldrene

Wisløff sitt aller beste tips til småbarnsforeldre er enkelt og greit å senke kravene innimellom.

– Mange som får små barn fortsetter å tenke at det skal være ryddig hjemme og at man hver dag skal lage mat fra bunnen av. Da har man helt urealistiske krav. Det tror jeg at jeg hadde selv også. Jeg tror man må lande på at det kan være litt hybelkaniner, og at vi kan lage en posesuppe. Det er det jeg har lært mest av denne prosessen, sier tobarnsmoren.