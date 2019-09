Tiltalt for mishandling av barna

En kvinne i 30-åra på Sunnmøre er tiltalt for å ha mishandlet barna sine. Kvinnen skal ha slått og lugget barna ved flere anledninger over en periode på to år. Barna skal flere ganger ha vært vitne til at de andre barna ble utsatt for vold, noe som var egnet til å skape engstelse. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i november.