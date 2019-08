Tiltalt for mishandling

En mann i 40-åra er tiltalt for mishandling i nære relasjoner etter at han flere ganger skal ha slått, kløpet og holdt fast barna sine. Ifølge tiltalen har han utøvd vold mot barna foran de andre slik at han på den måten skapte redsel for volds- og maktbruk hos alle barna. Saken skal opp i Sunnmøre tingrett i oktober.