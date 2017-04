Tiltalt for grov vold

En polsk mann i slutten av 30-åra er tiltalt for å ha mishandlet samboeren sin. Han skal ved flere anledninger i 2014 ha slått, sparket og truet henne.

Han skal også flere ganger ha brutt kontakt- og besøksforbudet som ble gitt av politiet. Mannen er også tiltalt for å ha truet to menn. Tiltalte skal ha slått den ene mannen flere ganger i hodet, knust et vindu på bilen hans og punktert dekkene. Saken starter i Sunnmøre tingrett 20 april.