Tiltalt for brannstiftelse

En mann i 30-åra fra Nordmøre er tiltalt for flere tilfeller av brannstiftelse. I januar i år skal han ha tent på møbler i et bofellesskap og det kunne ført til at beboerne omkom dersom brannen ikke hadde blitt oppdaget.

Han skal også ved tre andre tilfeller ha forårsaket brann, står det i tiltalen. Nordmøre tingrett råder til tvungen psykisk helsevern.