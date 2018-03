Tilbyr turar til Borgundfjordfisket

I år tilbyr Ålesund museum skyss ut til fiskefeltet for dei som ønsker å bli med på Borgundfjordfisket. For første gang kan dei som ønskjer det bli med bankskøyta «Storeggen» ut og delta på fisket sjølv. Turane blir i første omgang på måndagar og tysdagar i to veker framover.