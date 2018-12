Til sjukehus etter ulykke

Naudetatane er no framme ved ei trafikkulykke mellom to bilar ved Tjørvåg i Herøy. Det var ein personar i kvar bil, begge blir frakta til Ålesund sjukehus. Den eine av dei i luftambulanse. Skadeomfang er så langt ukjent, men begge dei to skal ha vore bevisst då dei blei frakta til sjukehus.