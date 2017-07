Tatt med amfetamin

To menn er varetektsfengslet i fire uker mistenkt for grove narkotikalovbrudd. De to ble pågrepet før helgen i en båt med et større parti amfetamin samt noe penger, og ifølge siktelsen observerte Kystvakta at flere pakker ble kastet ut av båten. Politiet mener det er fare for at bevis kan gå tapt, dersom mennene blir satt fri. Den ene av de to har vedgått straffskyld.