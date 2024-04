Tatt for tjuveri og bæring av kniv

Ei kvinne og ein mann blei stoppa av vekterar og politi på kjøpesenteret Amfi Moa i Ålesund. Kvinna blir meldt for tjuveri av sko og for bæring av kniv på ein offentleg staden. Mannen blir meldt for å ha oppbevart det som skal vere narkotika. Det melder politiet i Møre og Romsdal.