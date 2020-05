Tappar ned vassmagasin

Statkraft bur seg på at all snøen i fjellet kan gi storflaum, og dei tappar difor ned alle vassmagasina der det er mogleg. Kraftverkssjef for Aura i Statkraft, Arild Gjerdevik, trur flaumfaren er størst om nokre veker, når det blir varmare i fjella.