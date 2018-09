Tap for Molde Elite

Damelaget til Molde handball tapte serieopninga mot Tertnes no i kveld. Resultatet på bortebane blei til slutt 27–22 til Tertnes. – Det var ein vanskeleg kamp for oss. Eg synest Tertnes spelte bra, og dei var betre enn oss i dag, seier Molde-trenar Helle Thomsen. Ho trur likevel det blir ein spennande sesong. – Eg og nokre av spelarane kom litt seint inn. Men når vi får litt meir tid så blir det ein bra sesong for Molde.