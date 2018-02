Svane-trøbbel i Kristiansund

To svaner skapte lørdag formiddag hodebry for både folk og brannvesen i Kristiansund. En person meldte at to svaner kanskje var fastfrosset i sjøen ved Bolgvågen i Frei, men i 12-tida skal det har blitt observert bevegelse. Brannmester Åge Henrisken ved 110-sentraler sier til Tidens Krav at det ikke er aktuellt å gjøre noe fordi det er for risikabelt.