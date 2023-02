Svakere resultat, men fortsatt overskudd

Hydro Sunndal melder om et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på 947 millioner kroner for fjerde kvartal, og et samlet overskudd på rekordsterke 6 836 millioner for hele 2022.

Lavere etterspørsel etter aluminium i overgangen til 2023 gir et noe svakere fjerde kvartal, men fabrikksjefen er likevel fornøyd med resultatet.

– Lavere aluminiumspriser gir svakere resultat, men det holdes oppe av stabil og god metallproduksjon kombinert med god drift på fabrikken, sier fabrikksjef Roar Ørsund.