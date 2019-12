Supporter med røykgranat i lommen

En mann i 20-årene ble pågrepet av politiet for å oppbevare en røykgranat i baklommen. Det skriver Adresseavisen. Det skjedde under en fotballkamp mellom Rosenborg og Molde den 27. oktober. Supporteren ble i utgangspunktet dømt til å betale en bot på 17 000 kr, men han anket saken. Den 13. desember ble det kjent at mannen slapp å betale boten. Ifølge retten var ikke røykgranaten farlig, da den kun genererte røyk.