Sunnmøringene satser på å reise seg igjen

I går ble det kjent at Røkke-kontrollerte Solstad Offshore og John Fredriksens Deep Sea Supply går inn på eiersiden i Farstad Shipping. Ålesundsrederiet blir dermed en del av Solstad Farstad som har hovedkontor på Karmøy. Tidligere har også Rem Offshore i Fosnavåg overlatt styringen til Solstad.

Foreløpig skal selskapene administrere skipene fra Ålesund og Fosnavåg, men på lengre sikt er det sannsynlig at alt skal ledes fra kontorene til Solstad i Skudeneshavn og enkelte analytikere mener også at hovedkontoret kan havne i Oslo.

Den maritime klyngen består

– Jeg tror likevel at den maritime klyngen på Sunnmøre vil bestå. Samarbeidet mellom verft, utstyrsleverandører og rederier vil fortsette selv om ledelse og eiere holder til andre steder i landet. Vi er så sterke, store og solide at vi ikke begynner å vakle etter nyhetene som har kommet de siste dagene, sier Arnfinn Ingjerd.

Ingjerd mener at næringen uansett måtte regne med endringer etter den kraftige prisnedgangen på olje. Han har fremdeles tro på at maritim industri vil skape verdier i mange generasjoner framover.

– Hvis jeg fikk velge så kunne jeg selvfølgelig ønske meg at hovedkontoret til Farstad blir i Ålesund og at Rem fortsetter i Fosnavåg, men uansett så var det nødvendig å finne en løsning på den vanskelige situasjonen flere av offshoreselskapene har slitt med de siste årene. Det var bra at løsningen for Farstad kom nå.

Ikke avgjørende hvor hovedkontoret ligger

Ingjerd vil heller overdrive betydningen av hvor hovedkontoret til det nye rederiet ligger. Han mener at hvis verftene og serviceaktørene fortsetter å levere kvalitet så vil rederiene fortsette å handle det de trenger på Møre.

– Det som har vært denne klyngas styrke gjennom mange nedturer er evnen til å reise seg igjen, gripe nye muligheter og å finne nye nisjer, sier Ingjerd.

Kan bli flytting til Oslo

Professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole, registrerer at hovedkontoret blir lagt til Skudeneshavn, men han mener at det sannsynligvis ikke blir liggende der for all framtid. Det er muligheter for at det for eksempel kan bli flyttet til Oslo.

– Offshore-rederiene kan ikke være trygge på hva som vil komme de nærmeste årene. Det er vanskelig å vite hva som kan skje, men det er sannsynlig at det kommer flere oppkjøp og overtagelser, sier Grytten.

– Ingen er trygge i forhold til oppkjøp. Det er flere som nå har midlertidige løsninger og tidsbestemte avtaler med bankene. Flytting av kontorer er et tap for Sunnmøre. Både arbeidsplasser og kompetanse forsvinner. Her ser vi en klynge som mister en stor aktør som Farstad, og det gir grunn for bekymring, sier Grytten.

Bevare arbeidsplassene

Stortingsrepresentant Else-May Botten i Næringskomiteen (Ap) regner med at aktørene rundt Farstad er opptatt av å holde på den ekspertisen selskapet har bygget opp over flere år.

– Det er viktig å holde på arbeidsplassene lokalt. Jeg regner med at alle kommer til å kjempe hardt for å få til det i tiden framover, sier Botten til NRK Møre og Romsdal.