Straumlaust

Sørsida av Oterøya i Misund er no heilt utan straum, melder Istad Nett. Det har vore problem med lav spenning i nettet ei stund i ettermiddag. Selskapet kutta straumen på sørsida av Oterøya for å kunne rette feilen i kraftnettet. – Vi har folk ute i felten som arbeider med saka, seier Gerhard Eidså. Straumforsynga elles i Misund er no som normal.