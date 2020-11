Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag blei det rapportert om ti positive smittetilfelle i Molde, og natt til fredag blei det rapportert om ytterlegere elleve.

Alle som blei stadfesta smitta torsdag har tilknyting til det same eritreiske miljøet, opplyser kommunen. Ein vidaregåande skule, to barnehagar, ein barneskuleklasse, vaksenopplæringa og ei barnehageavdeling er midlertidig stengd i kommunen.

Dei to første vekene i november hadde Møre og Romsdal færrast koronasmitta i landet med 32 positive tilfelle, ifølgje FHI.

Éin av dei 21 koronasmitta er tilsett ved Kirkebakken omsorgssenter, som også no er stengd inntil vidare. Tre pasientar og fire tilsette har hatt nærkontakt med vedkommande, og er no sett i karantene. Dei tar heller ikkje inn nye pasientar no.

Kirkebakken omsorgssenter i Molde er stengd som følgje av at ein tilsett er smitta. Utbrotet har ført til at mange institusjonar er stengde. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Blir truleg det største utbrotet

Så langt er 300 er sett i karantene, og det blir stadig fleire. Kommunen testar godt over 100 personar i dag.

– Situasjonen er alvorleg. Dette er nok blir nok truleg det største utbrotet vi har hatt til no, seier kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal.

Kommuneoverlege Cato Innerdal trur utbrotet blir det største dei har hatt hittil i Molde. – Folk må vere ekstra bevisste no. Hald avstand, ha god handhygiene og hald deg heime ved symptom. Foto: Roar Strøm / NRK

Han peiker på at utbrotet er svært omfattande fordi det råkar mange verksemder.

– Vi jobbar intensivt med å få oversyn og kontroll. Det er svært viktig at folk er ekstra bevisste på dei generelle råda for smittevern no, seier Innerdal.

Gudsteneste i det eritreiske miljøet

NRK har snakka med éin av dei smitta, som omtalar seg som ein talsperson for det eritreiske miljøet i byen. Han seier at dei hadde et arrangement på laurdag i Bergmo småkirke der det har vore ein smitta.

Han fortel at dei hadde namn og telefonnummer på alle, at dei skal ha overhalde smittevern, men at éin av deltakarane ikkje skal ha visst at han var smitta eller hatt symptom.

Smittesituasjonen i Molde Ekspandér faktaboks Romsdal vidaregåande skole: Tre elevar er smitta. Skulen held stengt fredag og inntil vidare.

Tre elevar er smitta. Skulen held stengt fredag og inntil vidare. Kirkebakken omsorgssenter: Ein tilsett er smitta. Tre tilsette og fire pasientar er sett i karantene. Omsorgssenteret er stengt for besøkande inntil vidare, og ingen nye pasientar blir tatt inn.

Ein tilsett er smitta. Tre tilsette og fire pasientar er sett i karantene. Omsorgssenteret er stengt for besøkande inntil vidare, og ingen nye pasientar blir tatt inn. Øvre Bergmo barnehage: Eitt barn er smitta. Barnehagen består av ei avdeling, og den blir stengt i ti dagar. Alle barna og tilsette er definert som nærkontaktar og er sett i karantene.

Eitt barn er smitta. Barnehagen består av ei avdeling, og den blir stengt i ti dagar. Alle barna og tilsette er definert som nærkontaktar og er sett i karantene. Cecilienfryd barnehage: To tilsette er smitta. Heile barnehagen er stengd i dag og opnar igjen på måndag, med unntak av to avdelingar. Nærkontaktane til barnet er sett i karantene.

To tilsette er smitta. Heile barnehagen er stengd i dag og opnar igjen på måndag, med unntak av to avdelingar. Nærkontaktane til barnet er sett i karantene. St. Sunniva barnehage: Ein tilsett er smitta og ei avdeling blir stengt i ti dagar. Barna og tilsette på avdelinga er sett i karantene.

Ein tilsett er smitta og ei avdeling blir stengt i ti dagar. Barna og tilsette på avdelinga er sett i karantene. Langmyra skole: Ein elev er smitta. Ein skuleklasse og berørte lærarar er sett i karantene.

Ein elev er smitta. Ein skuleklasse og berørte lærarar er sett i karantene. Bu- og habilitering: Ein brukar i bustad har fått påvist koronasmitte og to tilsette er sett i karantene.

Ein brukar i bustad har fått påvist koronasmitte og to tilsette er sett i karantene. Molde vaksenopplæringssenter: Ein elev er smitta. Ein klasse og berørte lærarar er sett i karantene. Kjelde: Molde kommune

– Mobiliser alt

Ordføraren i Molde, Torgeir Dahl, seier situasjonen er svært alvorleg. Han seier dei kjenner kjelda, men ikkje omfanget av utbrotet.

– Vi har ikkje kontroll, seier Dahl.

Torgeir Dahl frå Høgre ber alle innbyggarane ta ekstra ansvar i situasjonen dei står overfor. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Molde har no auka testkapasiteten for å få bukt med utbrotet.

– Dette handlar om oss alle i kommunen. No må vi mobilisere alt vi har og vere veldig bevisste på smittevern, seier Dahl.