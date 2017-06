Storkontroll i Rauma

Statens vegvesen, tolletaten og politi har torsdag hatt storkontroll på E136 i Rauma. 1400 kjøretøy ble kontrollert. Av dem ble fire avskiltet, 11 kjøretøy fikk mangellapp på grunn av teknisk stand, seks kjøretøy ble gitt kjøreforbud og en ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. I tillegg fikk flere forelegg for å ikke ha med seg førerkortet og for å ha ulovlig solfilm på bilrutene.