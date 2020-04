Stor misnøye hos jordbærdyrkarane

Der er stor misnøye med årets jordbruksoppgjer i jordbærbygda Valldal. Jordbærbøndene meiner bærdyrking er oversett i landbruksavtalen. Enkelte av dei rundt 30 jordbærdyrkarane i Valldalen vurderer no om dei i det heile teke tør å satse på dyrking av jordbær denne sesongen, seier Kristin Sandnes, leiar i Indre Storfjord bondelag. Årleg brukar kvar bonde fleire hundre tusen kroner for å gjere i stand åkrane til bærdyrking. Sandnes fryktar dei ikkje får att for innsatsen fordi det ligg dårleg lønsemd i jordbruksavtalen.