Stengjer «Knuten»

Vegen «Knuten», som er ein del av Geirangervegen, vil no bli stengt for biltrafikk. Ifølgje Vegtrafikksentralen toler ikkje brua tyngda frå bilar, og blir mest sannsynleg stengt for alltid. Det er framleis mogleg å besøke turistattraksjonen i Geiranger til fots. «Knuten» fekk internasjonal merksemd på verdsutstillinga i Paris i 1900.