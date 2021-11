Statsforvaltaren vurderer motsegn

Statsforvaltaren vurderer motsegn mot gondolplanane i Sula. Dette av omsyn til store friluftsinteresser og urørt natur. Ei etablering av gondol til Sulafjellet endrar opplevingsverdien av urørt natur for mange brukarar, skriv statsforvaltaren, som vurderer konflikten til å vere så stor at det allereie no blir varsla om muleg motsegn.