Starter brøytearbeidet på Trollstigen

I dag startet arbeidet med å klargjøre Trollstigen for årets sommersesong. Fordi det er mye is i fjellet starter brøytearbeidet på Valldal-sida av Trollstigen i år. Det skjer for å ivareta sikkerheten, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider. Om alt går som planlagt ligger det an til å åpne Trollstigen for trafikk i slutten av mai.