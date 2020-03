Startar bygging måndag

Måndag 23. mars startar bygginga av Romsdalsgondolen, trass i store utfordringar i entreprenør og reiselivsbransjen, på grunn av koronaviruset. – Eg er veldig godt fornøgd med at bygginga av Romsdalsgondolen gir lokale ringverkingar, seier Pål R. Amundsen i Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS.