Stal lotteripengar

Ei sunnmørskvinne er dømd til fengsel på vilkår i 14 dagar for å ha stole frå idrettslaget sitt. Hausten 2015 var ho ansvarleg for eit lotteri i regi av laget, og lurte då til seg 21.000 kroner, som ho brukte sjølv. Kvinna vedgjekk alt i retten nyleg, og må no betale tilbake det ho tok, i tillegg til ei bot på 3000 kroner.