Stakk av frå fartsmåling

UP foretok ei fartsmåling på 134 kilometer i timen i ei 80-sone ved Vatne i Haram. Føraren stoppa ikkje for kontroll og stakk frå staden. Bilen blei seinare stoppa av ei patrulje ved E136 på Vågstranda. Føraren, ein mann i 20-åra, er mistenkt for køyring i påverka tilstand. Blodprøve blir tatt og sak oppretta mot mannen, både for ruskjøring og fart, og for at han hadde narkotika.