Spedbarn innelåst i varm bil

I Kristiansund har politiet måtte knuse ruta på en bil hvor et spedbarn var innelåst, melder Tidens Krav. De fortvilte foreldrene sto på utsiden av bilen uten nøkkel. Politiet fikk melding like før 13.30, og rykket ut med blålys. Det var varmt i bilen, men barnet var ikke blitt skadet, og hadde ikke behov for helsebistand. Politiet advarer om å forlate barn og dyr i låste biler i sommervarmen.