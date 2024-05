– Jeg vil tippe at UV-indeksen er på tre-fire akkurat nå, estimerer Emma Isdahl.

Sammen med Madelen Lykkebø bruker hun lesepausene på Universitetet i Stavanger til å slikke sol. Gradestokken kryper opp mot 20 grader allerede klokka 09.30 på morgenen.

Det er tydelig at venninnene har god kontroll på UV-indeksen. Og det bruker de til å planlegge når det er sjans for å få fortest mulig «tan».

– Jeg har en app som viser hvordan UV-indeksen er. De fleste vennene våre soler seg også når det er høy UV-indeks, sier Madelen Lykkebø.

Dette er UV-indeks Ekspander/minimer faktaboks UV-indeks er eit mål på kor intens den ultrafiolette strålinga frå sola er. Jo høgare UV-indeks, jo større behov for solbeskyttelse. Ved UV-indeks på tre eller høgare, er det anbefalt å bruke solkrem. Er indeksen på elleve, bør ein unngå sola. 11+ - Ekstrem: Ekstra beskyttelse er absolutt naudsynt. Unngå sola og søk skygge.

8-10 - Svært sterk: Ekstra beskyttelse er naudsynt. Unngå sola mellom klokka 12 og 15, og søk skygge. Bruk klede, hovudplagg, solbriller og smør deg ofte med solkrem med høg eller svært høg faktor.

6-7 - Sterk: Beskyttelse er naudsynt. Ta pausar frå sola mellom klokka 12 og 15. Bruk klede, hovudplagg, solbriller og smør deg med solkrem med høg faktor.

3-5 - Moderat: Beskyttelse kan være naudsynt. Klede, hovudplagg og solbriller gir god beskyttelse. Hugs også solkrem.

1-3 - Låg: Ingen beskyttelse er naudsynt. Kilde: DSA

DSA: – Gledelig at flere er bevisste

Fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) mener det er positivt at flere sjekker UV-indeksen.

Klokka 09.30 var litt tidlig for høy UV-indeks. I løpet av dagen skal den opp på fem i Stavanger, og legger seg da på nivået «moderat». Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Det er gledelig at flere har blitt bevisste på UV-varselet og vet når sola er sterk. Hvis man først er bevisste på når sola er sterk, er det også lettere å gjøre noe med det, beskytte seg eller trekke seg ut av sola når den er for sterk, sier Nilsen.

Men også hun har plukket opp at flere unge bruker UV-indeksen for å komme seg ut når sola er sterkest.

– Det er jo imot denne intensjonen om at man skal se når det er sterkt og beskytte seg når det er nødvendig. Men vi håper jo det å være mer bevisste på UV-stråling gjør at de lærer seg å beskytte seg. Jeg tror at de fleste gjør det riktig.

Å sole seg har vært populært i flere tiår, men nå skal det deles i sosiale medier. Helst når UV-indeksen er på sitt sterkeste.

Tåler 30 minutter uten solkrem

Store doser med ultrafiolette stråler kan føre til hudskader og øyeskader. I dagene framover (inkludert nasjonaldagen) er det ventet høy UV-indeks sør i landet.

– Det er veldig fort å bli solbrent. Slik forholdene er venta, tåler man rundt halvtimen uten vern før man kjenner lett solbrenthet midt på dagen, sier Nilsen i SDA.

Men til tross for økt oppmerksomhet rundt UV-indeks og fare for solbrente folk i finstasen, viser solvaneundersøkelsen for i år at vi har blitt flinkere til å beskytte oss med høy solfaktor, klær og skygge.

Nilsen i DSA fryder seg over at vi har blitt bedre til å verne oss mot UV-stråling.

– Vi ser tendenser til at vi både kjenner til risikoen ved soling og at vi må beskytte oss også med andre måter enn bare med solkrem. Dette er svært gledelig.

Solvaneundersøkelsen (ekstern lenke) er gjort av Respons Analyse for Kreftforeningen og DSA.

Emma Isdahl og Madelen Lykkebø sier de smører seg med faktor 50 i fjeset, men er dårligere på å smøre resten av kroppen. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Et steinkast borte fra plenen hvor de to venninnene befinner seg, sitter Thomas Granø Gundersen (23).

– I dét vi er ferdige med å øve til eksamen, går vi rett ut i sola. Jeg ser på UV-indeksen for å sjekke om det er muligheter for å bli brun den dagen.

Thomas Granø Gundersen nyter sola, og håper å få litt farge i løpet av de neste dagene. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Også han bruker en app for å sjekke UV-indeksen når sola skinner.

– Den er bare på to nå! Det er ikke så høyt, så jeg burde kanskje gå inn å lese på eksamen. Senere på dagen skal den være opp på fem.

Han har fått streng instruks om å beskytte seg.

– Jeg bruker selvfølgelig solkrem hver dag. Mamma gir ganske tydelig beskjed om at solkremen skal på før man skal ut, sier han.

Solvaneundersøkelsen viser også at folk flest er ute i sola fordi det er behagelig, og mange av oss ønsker å få vitamin D.

Andelen som er opptatte av å bli brune i sola er mer enn havert siden 2018.

Unge i solvaneundersøkelsen Ekspander/minimer faktaboks Unge sjekker UV-indeks noen ganger eller jevnlig mer enn andre.

Unge og kvinner er mer opptatt av å smøre seg for å ikke få rynker enn andre.

Unge blir oftere solbrent når de soler seg.

Unge blir i større grad solbrent enn andre.

Unge, menn og folk med lavere utdanning følger i mindre grad med på hudforandring enn andre. Kilde: Solvaneundersøkelsen 2024.

Har du drøm om en varm sommer i Norge i år? Den ser ut til å bli oppfylt, ifølge det siste sesongvarselet fra Climate Futures.

Solbriller og solkrem minst like viktige som flagget på 17. mai

I år kan nasjonaldagen bli historisk varm flere steder i Norge, og UV-indeksen når flere steder opp mot fem inn i langhelga.

Fagdirektøren i DSA har følgende enkle 17. mai-råd: husk solkrem og solbriller.

Det er kanskje lettere sagt enn gjort på en dag som for mange er av de mest hektiske.

Finstas og tidspress kan føre solkremen godt bak i pannebrasken.

– Man har kanskje andre fokus, men finn fram solkremen kvelden før. Smør deg godt inn med minst faktor 30 et par ganger før du går ut, og smør deg gjerne mer i løpet av dagen, sier Nilsen.

Kartet viser høyeste makstemperatur på nasjonaldagen for utvalgte steder i Norge, med årstall i hvitt. Foto: Meteorologisk institutt